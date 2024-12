Strmoglavilo potniško letalo z 72 ljudmi na krovu, obstajajo informacije o preživelih

Potniško letalo letalske družbe Azerbaijan Airlines je letelo iz prestolnice Baku v Grozni v Rusiji, a so ga zaradi megle preusmerili.

Strmoglavilo je blizu letališča Aktau na zahodu države.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek strmoglavljenja, ki prikazuje, kako je letalo ob strmoglavljenju zagorelo.

Kazahstanske oblasti še navajajo, da obstajajo prva poročila o preživelih.

An eyewitness video shows the moment an Azerbaijan Airlines passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan. A total of 73 people were on board, according to Azerbaijan Airlines.



