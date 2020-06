V ZDA so do četrtka zvečer našteli več kot 2,4 milijona okužb z novim koronavirusom, za covid-19 pa je umrlo že 122.550 ljudi, navaja univerza Johns Hopkins. Okužbe naraščajo skoraj tako hitro kot na vrhuncu pandemije aprila, vendar pa število smrtnih žrtev zdaj narašča počasneje, piše STA.

Po ZDA je zdaj potrjenih 30 odstotkov več okužb kot v začetku junija in kar 26 držav ima v zadnjem tednu vsak dan več primerov. V torek je bilo v ZDA skupaj 36 tisoč novih primerov, v sredo pa 34.500. Slabo stanje je med drugim v Arizoni, Južni Karolini, Kaliforniji, Teksasu in na Floridi, piše STA.

Center za nadzor nad boleznimi (CDC) ocenjuje, da se je do zdaj z novim koronavirusom okužilo okrog 20 milijonov Američanov, kar pa je le šest odstotkov prebivalstva, torej je še veliko prostora za nadaljnje okužbe. CDC ocenjuje tudi, da 25 odstotkov vseh okuženih nima nobenih simptomov.

Okužbe naj bi zdaj po ZDA naraščale predvsem zaradi tega, ker se je izboljšalo testiranje, ki beleži okužbe, ki so že med populacijo, a jih niso odkrili. Manj ljudi kot prej pa umira zaradi boljšega preprečevanja okužb v domovih za ostarele, boljšega zdravljenja in zaradi tega, ker je zdaj več primerov med mladimi, zdravimi osebami. Kar 50 odstotkov novih okužb na Floridi je na primer pri mlajših od 35 let, večina okuženih pa je asimptomatskih, piše STA.

V ZDA trenutno testirajo po 500 tisoč ljudi na dan, za učinkovito odkrivanje novih primerov pa bi jih morali najmanj od milijon do tri milijone na dan. Do jeseni upajo, da bodo sposobni testirati od 20 do 40 milijonov ljudi na mesec.

Teksaški guverner Greg Abbott, ki je 1. maja pogumno začel med prvimi odpirati državo, je v četrtek ta proces začasno ustavil. V Teksasu je število okužb naraslo na 134 tisoč, umrlo pa je 2300 ljudi. Med drugim je prepovedal vse nenujne operacije, ki niso povezane s covid-19.

Na Floridi v četrtek več kot pet tisoč novih primerov

Florida je v četrtek poročala o več kot pet tisoč novih primerih, skupaj pa je potrjenih okužb 114 tisoč. Umrlo je 3327 ljudi, guverner Ron DeSantis pa je dejal, da je veliko primerov med mladimi in zdravimi osebami. Sedemdnevno povprečje pozitivnih primerov se je povzpelo na 14,4 odstotka, konec maja pa je bil ta delež le 2,3-odstoten, piše STA.

Arizona je v četrtek poročala o več kot tri tisoč novih primerih, kar je že četrti dan zaporedoma nad tri tisoč. Skupaj imajo 63 tisoč potrjenih okužb in 1500 mrtvih. V sedmih dneh je bilo kar 23 odstotkov testiranih pozitivnih, kar je trikrat več od povprečja ZDA. Sosednja Nevada je poročala o 500 novih primerih in ima skupaj 14.900 okuženih ter 495 mrtvih, zaradi česar je guverner spet ukazal obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih. Med drugim to pomeni tudi v igralnicah Las Vegasa.

Foto: Reuters

Država s tremi milijoni prebivalcev Mississippi je v četrtek poročala o 1092 novih primerih, katerih skupno število se je zdaj povzpelo na 24.516, umrlo pa je 1016 ljudi.

Uvodno žarišče država New York je zaj še vedno povsem drugačna, saj so v sredo testirali skoraj 68 tisoč ljudi in ugotovili le 1,1 odstotka pozitivnih primerov. V sredo je umrlo 17 ljudi. Skupaj je v New Yorku umrlo 31 tisoč ljudi, okužb pa so do zdaj potrdili 390 tisoč.

New Jersey je skupnemu številu mrtvih dodal 1900, ki jih uvodoma na začetku pandemije marca še niso uvrstili med žrtve covid-19. New Jersey ima zdaj tako skupaj 15 tisoč mrtvih.

Dva tajna agenta pozitivna

Potovanja predsednika ZDA Donalda Trumpa po Ameriki prizadevajo tudi njegovo spremstvo in v četrtek je ukaz za 14-dnevno samoizolacijo dobilo več deset agentov tajne službe, ker sta bila dva kolega pozitivna.

To sta bila agenta, ki sta Trumpa varovala med predvolilnim zborovanjem v Tulsi. Skupaj so potrdili okužbe pri osmih članih njegove ekipe iz Tulse, še piše STA.