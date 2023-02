Sporazum med Srbijo in Kosovom predvideva tudi izmenjavo predstavništev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novo srečanje voditeljev Srbije in Kosova bo potekalo marca. Foto: Reuters

Sporazum o poti k normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo, o vsebini katerega sta se v ponedeljek v Bruslju strinjala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti, med drugim predvideva izmenjavo predstavništev. Poleg tega predvideva medsebojno priznanje dokumentov. O njegovi implementaciji se morata strani še dogovoriti.

Sporazum v 11 točkah med drugim določa, da bosta Srbija in Kosovo izmenjala stalni misiji, ki bosta vzpostavljeni na sedežih vlad. Praktična vprašanja o vzpostavitvi misij bodo sicer uredili ločeno, piše v sporazumu.

Evropski predlog, ki ga je Evropska služba za zunanje delovanje objavila na svoji spletni strani, med drugim predvideva še, da bosta strani medsebojno priznali dokumente in nacionalne simbole, kot so potni listi, diplome, registrske tablice in carinski žigi.

Poleg tega določa, da bodo Srbijo in Kosovo vodila načela, določena v Ustanovni listini Združenih narodov. Dokument pri tem izpostavlja suvereno enakost vseh držav, spoštovanje neodvisnosti, avtonomije in ozemeljske celovitosti ter pravico do samoodločbe.

V skladu z Ustanovno listino Združenih narodov bosta Srbija in Kosovo spore reševala po mirni poti in se vzdržala groženj ali uporabe sile, še piše v sporazumu.

Sporazum predvideva tudi to, da Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah. Prav tako pa druga druge ne bosta ovirali na njuni poti v Evropsko unijo.

Strani se v sporazumu zavezujeta tudi k izpolnitvi zavez iz preteklih sporazumov, doseženih v okviru dialoga pod okriljem EU. Ena od teh je vzpostavitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova, ki pa je sporazum ne omenja izrecno.

Zavezujeta se sicer k zagotovitvi ustrezne ravni samouprave za srbsko skupnost na Kosovu in možnosti zagotavljanja določenih storitev Srbije. Strani bosta obenem formalizirali status srbske pravoslavne cerkve na Kosovu.

V sporazumu se Srbija in Kosovo strinjata o poglobitvi sodelovanja na področjih gospodarstva, znanosti, tehnologije, pravosodja, zdravstva, kulture in pogrešanih oseb.

Kot je še zapisano, ta sporazum predstavlja pomemben korak k normalizaciji, a strani bosta nadaljevali dialog pod pokroviteljstvom EU, ki bo vodil k pravno zavezujočemu sporazumu o celoviti normalizaciji odnosov.

Za nadzor nad izvajanjem sporazuma bo skrbel skupni odbor pod vodstvom EU.

Marca ponovno srečanje Vučića in Kurtija

O tem, kako točno bo potekalo izvajanje sporazuma, se morata strani še dogovoriti, je po ponedeljkovem srečanju v Bruslju povedal visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell. Novo srečanje voditeljev Srbije in Kosova bo potekalo marca, je napovedal.

Po njegovih besedah sta se voditelja strinjala, da pogajanja o sami vsebini sporazuma niso več potrebna.