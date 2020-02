Spopadi med Izraelci in Palestinci zahtevali nove smrtne žrtve

Ponoči je med Palestinci in izraelsko vojsko spet prišlo do obstreljevanja. Na fotografiji pripadnik Islamskega džihada v Gazi.

Ponoči je med Palestinci in izraelsko vojsko spet prišlo do obstreljevanja. Palestinska skrajna skupina Islamski džihad je izstrelila več raket na območje Izraela, ki je odgovoril z letalskimi napadi na položaje skupine v Gazi in Siriji. Tam je umrlo šest pripadnikov sil, ki se borijo na strani sirskega režima.

Islamski džihad je prevzel odgovornost za obstreljevanje območij v Izraelu. Kot so zatrdili, so s tem odgovorili na smrt pripadnika njihovega oboroženega krila, ki so ga izraelske sile ubile, medtem ko naj bi nameščal eksplozivno napravo na meji z Izraelom.

Palestinci proti Izraelu izstrelili več kot 20 raket

Izraelska vojska je navedla, da je palestinska skupina proti Izraelu izstrelila več kot 20 raket. Več kot deset so jih prestregli s protiletalskim sistemom. O huje ranjenih ne poročajo. Kot so pojasnili v Izraelu, so na obstreljevanje s strani Palestincev odgovorili z letalskimi napadi na položaje Islamskega džihada na palestinskem območju Gaze in v bližini sirske prestolnice Damask.

V izraelskih napadih umrlo šest ljudi

Pri tem so zadeli več položajev na območju Gaze. Tam so bili ranjeni štirje ljudje, eden od teh je v kritičnem stanju. V Siriji je bilo ubitih šest pripadnikov sil, ki se borijo na strani sirskega režima. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so bili ubiti dva pripadnika Islamskega džihada in štirje proiranski borci.

Do novih napetosti prihaja približno teden dni pred novimi parlamentarnimi volitvami v Izraelu, na katerih se znova obeta tesen izid med dosedanjim premierjem Benjaminom Netanjahujem in nekdanjim vojaškim generalom Benijem Gancem. To bodo že tretje volitve v državi v manj kot letu dni, poroča STA.