Pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas so na spletu ustvarili lažne profile deklet, s pomočjo katerih so poskušali vdirati v telefone pripadnikov izraelske vojske.

Sporočila in fotografije deklet je prejelo desetine vojakov, a so izraelski obveščevalci še pravočasno odkrili, da v ozadju v resnici stojijo Hamasovi islamistični skrajneži, ki se želijo prebiti do nasprotnikovih vojaških skrivnosti.

Tretji poskus kraje podatkov v zadnjih nekaj letih

Vojake so pripadniki Hamasa hoteli zvabiti, da na svoj telefon naložijo aplikacijo, podobno Snapchatu. Ta je v bistvu skrivala zlonamerni virus, ki je z uporabnikovega telefona ukradel podatke. Kljub temu je izraelska vojska sporočila, da ni prišlo do odtekanja nobenih pomembnejših podatkov.

Predstavnik izraelske vojske je ob tem še dodal, da je bil to že tretji Hamasov poskus vdora v izraelske telefone v zadnjih letih, pri čemer je bil ta zadnji poskus daleč najbolj skrbno načrtovan in dodelan. Fotografije so teroristi med drugim zbrali iz različnih družabnih omrežjih in jih z namenom zakrivanja sledi tudi primerno obdelali, poroča Daily Mail.