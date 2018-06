Spodnji dom francoskega parlamenta podprl prepoved mobilnih telefonov v javnih šolah

Predlog zakona predvideva, da bi otroci v osnovnih in srednjih šolah morali imeti mobilne telefone nahrbtnikih ali kje drugje, da jih ne bi videli. Francoski predsednik Emmanuel Macron, čigar stranka ima v narodni skupščini prepričljivo večino, upa, da bo zakon sprejet kmalu, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednikova stranka medtem v senatu, ki bo o predlogu še razpravljal, nima večine.

Telefoni prepovedani v polovici francoskih osnovnih šol

Mobilni telefon ima glede na raziskavo iz leta 2016 več kot 90 odstotkov francoskih otrok, starih med 12 in 17 let. Učitelji se pogosto pritožujejo, da učenci med poukom pošiljajo sporočila in pišejo v spletnih klepetalnicah.

Že zdaj so mobilni telefoni prepovedani v približno polovici od skupno 51.000 francoskih osnovnih šol ter 7000 srednjih šol.

Med razlogi za prepoved uporabe telefonov tudi obsedenost z mobilniki

Francoski minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer je dejal, da gre za "zakon za 21. stoletje, primeren za digitalno revolucijo". "V svetu tehnologije se ne morete znajti, če ne znate brati, pisati, računati, spoštovati drugih in delati v skupini," je poudaril. Dodal je, da odprtost za nove tehnologije ne pomeni, da sprejmemo vse načine njihove uporabe.

Blanquer in drugi zagovorniki nove zakonodaje menijo, da uporaba mobilnih telefonov med otroki in mladimi botruje nadlegovanju in zlorabam na spletu, olajša dostop otrok do pornografije ter zmanjšuje sposobnost interakcije v družbi. Med razlogi za nova pravila pa je minister navedel tudi kraje mobilnikov in obsedenost z modnimi znamkami.

Prepoved podpira tudi sindikat ravnateljev SNPDEN. "Ne gre za veliki pok, vendar podpiramo zakonodajno pot, ker utrjuje postopek," je povedal generalni sekretar sindikata Philippe Vincent.

Foto: Pixabay

Nova pravila v veljavi tudi za učitelje

Zakon sicer ne določa kazni za uporabo mobilnih telefonov v šolah, pravniki pa opozarjajo, da učitelji nimajo pravice zaseči lastnine učencev, če ni nevarna.

Kritiki nove zakonodaje poudarjajo, da bo neučinkovita, saj učenci lahko brskajo po spletu in pošiljajo sporočila, medtem ko se pretvarjajo, da nekaj iščejo po nahrbtniku.

Nova pravila bodo veljala tudi za učitelje, ker je vladajoča stranka v zadnjem trenutku vložila dopolnila na predlog zakona. Nekateri učitelji, med njimi Stephane Crochet iz sindikata profesorjev UNSA, menijo, da je to žalitev za odrasle, pa tudi varnostno tveganje. Crochet je za radio RTL še poudaril, da učitelji mobilne telefone potrebujejo za primer izrednih razmer.

Francoska pobuda za osnovne šole brez mobilnih telefonov je spodbudila razprave o podobnih ukrepih v nekaterih drugih državah, kot sta Velika Britanija in Irska.

Narodna skupščina je medtem že začela razpravo o dveh predlogih zakona o boju proti širjenju lažnih novic v času pred volitvami, glede katerih so mnenja poslancev močno razdeljena. Zagovorniki trdijo, da gre za boj proti "demokratični nadlogi", nasprotniki pa govorijo o cenzuri. Razprava se bo verjetno zaradi več kot 200 vloženih amandmajev zavlekla pozno v večer, ko jo bodo verjetno prekinili in nadaljevali julija.