Sosedje takole v boj proti "ekovandalizmu"

Samo letos poleti je bil Kolosej v Rimu kar trikrat vandaliziran, saj so se mladi turisti v ločenih primerih odločili vrezati svoja imena ali začetnice v skoraj dva tisoč let staro znamenitost. Foto: Reuters

V Italiji so pripravili zakon o "ekovandalizmu", ki čaka zgolj še na potrditev v parlamentu. Če bo zakon sprejet, bodo vandali deležni visokih denarnih kazni, in sicer od 10 do 60 tisoč evrov, poroča Radiotelevizija Slovenije.

Po še enem vandalskem dejanju, ki se je tokrat zgodilo v galeriji Vittorio Emanuele v Milanu, je italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano izrazil pričakovanje, da bo predlog zakona o tako imenovanem ekovandalizmu sprejet v parlamentu in bo kmalu kodificiran v zakon.

"Kmalu – po odobritvi, ki je potekala prejšnji mesec v senatu – bo parlament glasoval o predlogu zakona o ekovandalizmu in ta bo končno postal zakon, s čimer bomo imeli strožjo in učinkovitejšo zakonodajo. Regulativni okvir za preprečevanje iznakaženosti naših kulturnih in krajinskih dobrin," je po pisanju portala Euronews sporočil minister.

Čeprav zakon posebej cilja na ekološke aktiviste, kot so pripadniki gibanja Ultima Generazione (Zadnja generacija), ki so s svojimi protestnimi akcijami, pogosto usmerjenimi na znamenitosti in umetnine, sprožili polemike po vsej državi, bo zakon uporaben tudi za turiste ali športne navdušence, ki na primer plezajo na spomenike.

Poletni niz poškodovanj dediščine

Tako aktivisti kot turisti so bili v preteklem in tem letu deležni kritik zaradi poškodovanja več italijanskih spomenikov in umetnin. Samo letos poleti je bil Kolosej v Rimu kar trikrat vandaliziran, saj so se mladi turisti v ločenih primerih odločili vrezati svoja imena ali začetnice v skoraj dva tisoč let staro znamenitost.

V preteklem mesecu pa je skupina mladih nemških turistov, ki je najela vilo Alceo na severu države, pred katero je sredi fontane stal kip ženske, ki ga je pred približno 150 leti ustvaril umetnik Enrico Butti (1847–1932), poškodovala kip. S posnetka nadzorne kamere je razvidno, da so prevrnili figuro med poziranjem za fotografije. Kip, katerega vrednost je ocenjena na približno 200 tisoč evrov, bo po besedah upravnika vile težko popraviti.

Marsikdo se s tovrstnimi akcijami ne strinja

Vendarle naj bi bila dejanja protestnega vandalizma ekoloških aktivistov glavni vzrok za pričakovani zakon. Četudi pogosto uporabljajo zgolj barvo in je škodo, ki jo povzročijo, praviloma mogoče odpraviti, so aktivisti zaradi tovrstnih protestov deležni ostrih kritik.

Tako so na primer aprila zlili črno barvo v vodnjak Barcaccio ob vznožju Španskih stopnic v Rimu, eden izmed protestnikov pa je zakoračil v vodnjak s transparentom z napisom Ne bomo plačevali za fosilna goriva. Podobno akcijo so pozneje izvedli tudi v znamenitem rimskem vodnjaku Fontana di Trevi.

V Firencah pa je župan zadeve vzel dobesedno v svoje roke, saj je enega od aktivistov, ki sta palačo Palazzo Vecchio poškropila z oranžno barvo, sam prijel in ga grajal, tik preden ju je aretirala policija. Še preden bo predlagani zakon sprejet, bi lahko bila aktivista, ki sta z barvo poškropila Palazzo Vecchio, v skladu z že obstoječimi zakoni o varstvu kulturnih spomenikov kaznovana z od šestih mesecev do treh let zapora in več sto evri kazni.