Sodišče zavrnilo izročitev ustanovitelja Wikileaksa Assangea ZDA

Prvostopenjsko sodišče v Londonu je danes zavrnilo izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA, kjer mu želijo soditi zaradi objave zaupnih dokumentov. Kot je pojasnilo, so se tako odločili zaradi pogojev, ki bi ga čakali v ZDA. Če bi bil v ZDA spoznan za krivega po vseh 18 točkah obtožnice, mu grozi do 175 let zapora. ZDA so že napovedale, da se bodo na odločitev kazenskega sodišča pritožile.