Sodišče Japonski naložilo nove odškodnine zaradi Fukušime

Sodišče v Tokiu je japonski vladi danes odredilo plačilo še ene odškodnine zaradi jedrske nesreče v Fukušimi leta 2011. Tokrat bosta morala država in upravitelj nuklearne elektrarne Tepco odšteti 110 milijonov jenov, kar je približno 835 tisoč evrov, prejelo pa jih bo 110 prebivalcev regije Fukušima, ki so morali po nesreči zapustiti svoje domove.

110 tožnikov je trdilo, da je nesreča uničila njihova življenja in jim vzela vse, kar so imeli, zato so zahtevali odškodnine, ki jih bodo zdaj tudi dobili. Tožnikov je bilo sicer 174, a zahteve 64 je sodišče zavrnilo in presodilo, da do odškodnin niso upravičeni. Kot je danes odločilo okrožno sodišče v Tokiu, bi morale japonske oblasti predvideti možnost in sprejeti ukrepe za preprečitev omenjene jedrske nesreče.

To je že tretja sodba, ki odgovornost za najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu leta 1986 pripisuje ne le Tepcu, ampak tudi japonski državi oziroma vladi. Tako sta namreč že odločila tudi sodišče v mestu Fukušima oktobra lani in sodišče v mestu Maebaši marca lani.

Je pa medtem sodišče v mestu Čiba blizu Tokia septembra odločilo drugače in vso krivdo pripisalo upravitelju.

Skupno je sicer različne tožbe proti vladi in Tepcu vložilo okoli 12 tisoč ljudi, ki so po nesreči zaradi nevarnosti sevanja zapustili območje Fukušime. Poleg vrste civilnih je edina kazenska zadeva, ki poteka, sojenje nekdanjim vodilnim v Tepcu, ki se je začelo junija lani in še poteka.

Primeri se vrtijo predvsem okoli tega, ali bi lahko vlada in Tepco, ki sta oba odgovorna za ukrepe za preprečevanje jedrskih nesreč, predvidela moč cunamija, ki je leta 2011 po silovitem potresu magnitude 9,1 zadel nuklearno elektrarno, in odpoved hladilnih sistemov ter vse preostalo, kar je sledilo.