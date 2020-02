Snežni plaz zasul reševalce, ko so pomagali drugim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek pozno zvečer je snežni plaz na cesti v bližini mesta Bahcesehir, ki leži na vzhodu Turčije, na meji z Iranom, zasul plug in manjši avtobus. Umrlo je pet ljudi, dva človeka še pogrešajo. Med reševalno akcijo, v kateri je danes zjutraj sodelovalo okoli 300 ljudi, pa se je sprožil še drugi plaz in pod sabo pokopal najmanj 14 reševalcev in še devet drugih oseb.

Vozniku Bahattinu Karagullu in še sedmim drugim potnikom, ki jih je v torek pozno zvečer zasul plaz, se je uspelo rešiti. Kot je za turško tiskovno agencijo Anadolu povedal Karagulle, mu je po 25 minutah pod snegom uspelo razbiti steklo in se izkopati na prostost. Nato se je peš odpravil proti vasi, na poti pa srečal vozilo, da je lahko poklical na pomoč. Dva potnika, ki ju je zasul torkov plaz, še vedno pogrešajo.

Reševalce je danes zasul drugi plaz

Med veliko reševalno akcijo, v kateri je danes zgodaj zjutraj sodelovalo okoli 300 ljudi, pa se je sprožil nov snežni plaz in zasul reševalce. Pri tem naj bi umrlo najmanj 14 reševalcev in devet drugih oseb. Okoli 50 ljudi naj bi bilo še ujetih v vozilih, ki so pokopana pod snegom.

Po zadnjih informacijah jim je do zdaj uspelo rešiti 30 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Ni sicer znano, kakšno je njihovo zdravstveno stanje. Reševanje ovirata močno sneženje in gosta megla.