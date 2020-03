Snežni plaz v Avstriji pod seboj pokopal pet ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih policije se je plaz sprožil okoli 9.30 na gorovju Dachstein in zasul skupino petih pohodnikov, ki so hodili s krpljami. Trupla peterice, ki naj bi bila del skupine iz Češke, so že prepeljali z vrha v vas Hallstatt, kjer jih bodo identificirali, je povedal tiskovni predstavnik policije.

Gorovje Dachstein sodi med enega najbolj priljubljenih izletniških ciljev za ljubitelje zimskih športov. Leži na meji med zveznima deželama Zgornja Avstrija in avstrijska Štajerska.