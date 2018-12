Snežna neurja v ZDA terjala najmanj sedem življenj

Ameriški mediji poročajo, da je zaradi snežnih neurij na severu srednjega zahoda ZDA in na jugozahodu od Arizone do Teksasa umrlo najmanj sedem ljudi. V toplejših območjih ZDA, kot je Mehiški zaliv, pa se v času potovanj okrog novega leta pripravljajo na močno deževje in poplave.

V soboto so zaradi slabega vremena na severnem delu srednjega zahoda ZDA odpovedali najmanj 129 poletov, za 1006 poletov pa so veljale zamude. Že v petek so odpovedali 500 poletov in prijavili 5700 zamud. Padlo je okrog 30 centimetrov snega.

Snežne padavine pričakujejo tudi v Novi Mehiki, države juga ZDA pa se pripravljajo na poplave. V Louisiani je v sredo umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo, ki ga je podrla strela. V četrtek so umirali na cestah v Kansasu, Iowi ter Minnesoti in Tennesseeju.

Zaradi snega so bile v soboto zaprte ceste v Severni in Južni Dakoti, Minnesoti, Kansasu in Iowi, kar je bilo v popolnem nasprotju s severovzhodom ZDA, kjer je bilo prijetno toplo brez padavin.