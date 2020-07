Dance je včeraj presenetil nov grafit na njihovi Mali morski deklici, najslavnejši znamenitosti, ki je posvečena pisatelju in pesniku Hansu Christianu Andersenu, avtorju istoimenske pravljice.

Neznani storilci so nanjo zapisali "rasistična riba", policisti pa za zdaj še nimajo nobene sledi. "Obravnavamo ga kot vandalizem in smo že odprli preiskavo," je pojasnila predstavnica policije.

Ni popolnoma jasno, zakaj se je na "deklici" znašel tak zapis, a policija sumi, da gre za protest v luči gibanja Black Lives Matter. Ob protestih proti rasizmu so začeli po vsem svetu kritizirati in rušiti spomenike in kipe, ki so kakorkoli povezani z rasizmom, zatiranjem in suženjstvom.

Kip Male morske deklice naj ne bi bil del te debate, je bila pa lani ta pravljica tarča kritikov, ker so želeli ob remaku Disneyjevega filma iz leta 1989 glavno vlogo dodeliti mladi temnopolti igralki Halle Bailey.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Deklica je bila že večkrat tarča vandalov

To pa ni prvič, da so se nespoštljivo spravili na 107 let stari kip iz brona, ki je postavljen na granitnem kamnu ob pomolu Langelinie in gleda proti obali.

Od leta 1961 do danes je bil večkrat tarča vandalizma, od narisanega modrčka in spodnjih hlač do obglavljenja in odrezane roke, leta 2003 pa so ga celo sneli s kamna in vrgli v morje. Kip je visok je 165 centimetrov in težak 175 kilogramov.

Preberite tudi: