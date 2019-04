Slavje ob 70-letnici Nata zasenčili prepiri ZDA z Nemčijo in Turčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, v ozadju ameriški podpredsednik Mike Pence in predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Foto: Reuters

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v govoru pred obema domovoma ameriškega kongresa na sredini slovesnosti ob 70. obletnici Zveze Nato dobival stoječe ovacije, dobro voljo pa so pred današnjim ministrskim zasedanjem v State Departmentu zasenčili prepiri ZDA z Nemčijo in Turčijo.

V Washingtonu so se na praznovanju 70-letnice zveze Nato in ministrskem zasedanju zbrali zunanji ministri 29 držav članic in Severne Makedonije, ki bo članica zavezništva postala letos. Med njimi je tudi zunanji minister Miro Cerar.

Pence kritiziral Nemčijo in projekt Severni tok 2

Podpredsednik ZDA Mike Pence je namreč kritiziral Nemčijo zaradi premajhne porabe za obrambo in vztrajanja pri gradnji plinovoda Severni tok 2 z Rusijo. Turčijo je oštel, češ da kupuje sistem protiraketne obrambe od Rusije.

Pence je dejal, da mora Nemčija storiti več, saj obrambe Zahoda ne bo mogoče zagotoviti, če bodo zavezniki postajali odvisni od Rusije. "Nesprejemljivo je, da največje evropsko gospodarstvo še naprej zanemarja grožnjo ruske agresije, samoobrambo in našo skupno obrambo," je dejal Pence.

Ameriški podpredsednik Mike Pence je v svojem govoru kritiziral Nemčijo in Turčijo. Foto: Reuters

Rusija je bila na ministrskem zasedanju sicer izpostavljena kot glavni razlog za nadaljnji obstoj zveze Nato, čeprav ameriški predsednik Donald Trump tega ne poudarja. Pence je Nemčijo oštel tudi zaradi plinovoda Severni tok 2, ki bo podvojil nemške nakupe plina iz Rusije. Ob tem je sicer vsem zagotovil, da bodo ZDA vedno največji zaveznik Evrope.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je ameriškemu podpredsedniku odgovoril, da je Nato predvsem zavezništvo vrednot in da gre pri delitvi bremen za več kot le porabo. Velika poraba za vojsko je za Nemčijo zaradi njene zgodovine problematična, je dejal Maas in poudaril, da je Nemčija za ZDA poslala v Afganistan največ vojakov, da država gradi nov poveljniški center Nata v Ulmu in da se zaveda, da varnost ni nekaj samoumevnega, zato bo delila breme.

Turčija na udaru kritik zaradi vojaškega posla z Rusijo

Pence je dejal, da mora Turčija izbrati ali bo ostala ključen partner najuspešnejšega zavezništva v zgodovini ali pa bo tvegala varnost tega partnerstva z nepremišljenimi odločitvami. ZDA so v ponedeljek prekinile prodajo lovcev F-35 Turčiji, ker ta od Rusije kupuje sistem protiraketne obrambe S-400.

Turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu je odvrnil, da je S-400 dokončan posel in da Turčija od njega ne bo odstopila. Vendar pa Turčija ostaja trdna zaveznica in deli skrbi glede Rusije ter ne bo nikoli priznala priključitve polotoka Krim Rusiji. "Sodelujemo z Rusijo, kar pa ne pomeni, da spodkopavamo zavezništvo in se z Rusijo strinjamo o vsem," je dejal Cavusoglu.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki je kritiziral Turčijo zaradi njene vloge v Siriji, je v pozdravnem nagovoru na sprejemu za ministre v State Departmentu ob originalni severnoatlantski pogodbi, ki jo je podpisalo 12 držav, dejal, da je dosežkov veliko. Med njimi je naštel odvrnitev širitve sovjetskega komunizma po Evropi, preprečitev velikega spopada po drugi svetovni vojni, soočenje z etničnimi konflikti na Balkanu in skupen boj proti terorizmu.