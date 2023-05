Slabe novice iz Nemčije

Po zadnjih statističnih izračunih je nemško gospodarstvo zdrsnilo v recesijo, in sicer zaradi padajoče potrošnje. V ozadju manjše potrošnje je inflacija, ki potrošnike odvrača od nakupov. Po napovedih naj bi nemško gospodarstvo do konca leta okrevalo.

Nemški bruto domači proizvod (BDP) se je od januarja do marca letos v primerjavi s prejšnjim četrtletjem skrčil za 0,3 odstotka in se tako zmanjšal že drugo četrtletje zapored, je v četrtek objavil nemški zvezni statistični urad.

Navzdol popravljena ocena

Zvezni statistični urad je tako popravil navzdol svojo prvotno oceno s konca aprila, ki je še kazala na stagnacijo, piše nemški poslovni časnik Handelsblatt. Če sta dve zaporedni četrtletji negativni, govorimo že o recesiji. V četrtem četrtletju 2022 je namreč nemška gospodarska proizvodnja padla za 0,5 odstotka.

"Pogosto uporabljeno merilo za tehnično recesijo je tako izpolnjeno," je potek dogodkov komentiral glavni ekonomist Commerzbanke Jörg Krämer in dodal, da je velika rast cen energije v zimskih mesecih terjala svoj davek. Bistvenega izboljšanja ni na vidiku, na kar kaže padec barometra poslovne klime Ifo.

Padec nemške kupne moči ali zgolj bolj varčni kupci?

Gospodarstvo je predvsem upočasnilo krčenje zasebne potrošnje. Ta je v prvem četrtletju upadla za 1,2 odstotka. Eden od razlogov za to je verjetno izguba kupne moči potrošnikov zaradi visoke inflacije. Nemški statistiki ugotavljajo, da so "zasebna gospodinjstva na različnih področjih nerada kupovala".

Zasebna gospodinjstva so za hrano in pijačo, oblačila, obutev in pohištvo tako porabila manj kot v prejšnjem četrtletju. Poleg tega so kupili manj novih avtomobilov, kar je tudi posledica ukinjanja premij za priključne hibride in znižanja premije za električna vozila v začetku leta.

Upadla je tudi državna poraba

Zmanjšala se je tudi državna potrošnja, in sicer za 4,9 odstotka. Na drugi strani so pozitiven zagon dale naložbe, ki so zrasle za 3,9 odstotka. Tu so se gradbene investicije še posebej povečale, saj se je zaradi mile zime večina del lahko nadaljevala. Gospodarstvo je spodbujala tudi zunanja trgovina, saj je bilo izvoženega za 0,9 odstotka več blaga in storitev. Uvoz je na drugi strani upadel za 0,9 odstotka.

Se bo spomladi nemška krivulja obrnila navzgor?

Močnejšega vzpona za zdaj ni na vidiku, a nemška centralna banka spomladi pričakuje vsaj rahlo rast. "V drugem četrtletju leta 2023 naj bi se gospodarska proizvodnja spet rahlo povečala," piše v aktualnem mesečnem poročilu nemške Bundesbanke.

Lajšanje ozkih grl pri dostavi, povečanje naročil in nižje cene energije bi morali nato zagotoviti okrevanje industrije. "To naj bi podprlo tudi izvoz, še posebej zato, ker je svetovno gospodarstvo spet dobilo nekaj zagona," pričakujejo nemški centralni bankirji.

Napovedi rasti BDP

Nemška vlada letos pričakuje 0,4-odstotno rast BDP. Leta 2024 naj bi se nato zgodilo močnejše povečanje, in sicer za 1,6 odstotka. Za primerjavo: lani je bila rast 1,8-odstotna, še piše Handelsblatt.