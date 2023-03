Skrivnostni polet: so iz Rusije v Nemčijo pripeljali "Putinovega violončelista"?

Nemško ambulantno letalo je kljub protiruskim sankcijam v soboto poletelo iz Nemčije v Rusijo in se vrnilo. Po nekaterih ugibanjih naj bi bil na krovu Sergej Roldugin, prijatelj in tesni sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina. Upravljavec letala to zanika.

Letalo tipa bombardier z identifikacijo D-AFAA, ki je opremljeno kot ambulantno letalo, je v soboto vzletelo s frankfurtskega letališča in poletelo proti Rusiji, kjer je pristalo na moskovskem letališču Vnukovo. Eno uro pozneje je letalo vzletelo z moskovskega letališča in tri ure pozneje pristalo v Nürnbergu. V Nemčijo je priletelo prek Latvije in Baltskega morja, piše nemški medij Focus.

Nujni medicinski polet

Letalo z oznako D-AFAA pripada letalski družbi FAI Aviation Group. Po navedbah podjetja je letalo opremljeno za časovno občutljive primere in tudi za skoraj vsak scenarij nujne medicinske nege. Tiskovni predstavnik FAI Aviation je za aeroTelegraph potrdil, da je šlo za sanitetni prevoz, ki je izvzet iz sankcij.

Bolgarski novinar Christo Grozev o skrivnostnem poletu:

Russian telegram channels connect this with Rozdulgin's health emergency. Rozdulgin is allegedly one of Putin's largest asset proxies. https://t.co/w7qoRP5eHe — Christo Grozev (@christogrozev) March 4, 2023

Začelo se je tudi medijsko ugibanje, kdo je bolnik, ki naj bi ga kljub ruskim sankcijam odpeljali v Evropo. Po poročanju bolgarskega raziskovalnega novinarja Christa Grozeva je bil pacient Sergej Roldugin, prijatelj Vladimirja Putina že iz otroštva.

Podjetje zanika, da so v Nemčijo pripeljali Roldugina

Enainsedemdesetletni Roldugin ima vzdevek "Putinov violončelist", saj ni le podjetnik, temveč tudi glasbenik. Vendar FAI to uradno zanika. "Tega ne bi smeli reči zaradi varstva podatkov, a nobeden od ljudi, imenovanih v medijih, ni bil vpleten ali oskrbovan," je dejal tiskovni predstavnik FAI.

Panamski dokumenti in Roldugin



Leta 2016 je izbruhnila velika afera Panamski dokumenti, ki je razkrila skrite finančne posle svetovnih politikov, javnih uradnikov, zvezdnikov in drugih javnih oseb, ki se s pomočjo podjetij s sedežem v davčnih oazah izmikajo plačilom davkov. Novinarji so med drugim odkrili, da je Roldugin lastnik več poštnih nabiralnikov, prek katerih naj bi se poslovalo z več kot dvema milijardama dolarjev. Pojavila so se tudi ugibanja, da naj bi bil ta denar v resnici Putinov in da je Roldugin pravzaprav zgolj slamnati lastnik.