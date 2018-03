Novi nemški notranji minister: Islam ne pripada Nemčiji

Horst Seehofer je poudaril, da islam ne pripada Nemčiji, a zatrdil, da so muslimani sestavni del nemške družbe. Foto: Reuters

"Islam ne pripada Nemčiji. Nemčijo je izoblikovalo krščanstvo," je za tabloid Bild izjavil vodja bavarske Krščansko-socialne unije (CSU) in novi nemški notranji minister Horst Seehofer. Pri tem je kot primer navedel, da so trgovine v Nemčiji zaprte ob nedeljah in državnih praznikih, ki so tudi cerkveni, na primer velika noč in božič.

Muslimani spadajo v Nemčijo, a islam ne pripada Nemčiji

Ljudje, ki so pripadniki islamske vere, so po njegovih besedah sicer del Nemčije. "Muslimani, ki živijo z nami, spadajo v Nemčijo," je dejal Seehofer, a dodal, da to nikakor ne pomeni, da bi zaradi lažne uvidevnosti morali opustiti za državo značilne tradicije in navade.

Trditev, da islam pripada Nemčiji, je leta 2010 prvi izrekel nekdanji nemški predsednik Christian Wulff, a jo kanclerka Merklova pogosto uporablja, tako da jo javnost in mediji zdaj povezujejo z njo.

Na drugi strani je bila trditev, da islam ne pripada Nemčiji, glavni steber platforme skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) na lanskih parlamentarnih volitvah.

Seehofer napovedal okrepljene deportacije prebežnikov

Seehofer, tesen zaveznik kanclerke Merklove, je bil vedno glasen kritik njene begunske in migracijske politike. Napovedal je, da bo kot notranji minister okrepil deportacije zavrnjenih prosilcev za azil.

Kot poroča Deutsche Welle, njegove izjave za Bild izražajo njegovo namero, da svojo CSU in novo nemško vlado popelje v bolj konservativno smer in tako pridobi volivce AfD.

Minister si želi dialoga z islamsko skupnostjo

Seehofer je za Bild še dejal, da želi skupaj z muslimanskimi združenji pripraviti srečanja, na katerih bi govorili o težavah, s katerimi se spoprijemajo muslimani pri vključevanju v nemško družbo.

Dodal je, da si z njimi želi dialoga: "Moje sporočilo je, da morajo muslimani živeti z nami, ne ob nas ali proti nam. Da bi to dosegli, potrebujemo medsebojno razumevanje in upoštevanje. To lahko dosežemo samo, če se bomo pogovarjali."

Merklova je svoj četrti zaporedni mandat na čelu vlade začela v sredo po skoraj pol leta pogajanj. Novo nemško vlado sestavljajo konservativna unija (CDU/CSU) in socialdemokrati (SPD).