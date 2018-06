Sahel se spopada z lakoto in podhranjenostjo

Območje afriškega Sahela se spopada z najhujšo lakoto v zadnjih letih. Skoraj šest milijonov ljudi v Burkina Fasu, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Nigru in Senegalu s težavo zadosti dnevnim potrebam po hrani. Podhranjenost ogroža 1,6 milijona otrok, so danes sporočili Združeni narodi.

Raven resne akutne podhranjenosti - smrtno nevarno stanje z zelo nizko telesno težo glede na višino, vidno hiranje in prehranski edem - se je v omenjenih šestih državah od lani povečalo za 50 odstotkov.

''Najbolj kritični meseci šele prihajajo''

"To so ravni, ki jim nismo bili priča od leta 2012, najbolj kritični meseci šele prihajajo," je opozoril pomočnik generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Mark Lowcock.

Kriza je posledica majhne količine padavin v lanskem letu, zaradi česar primanjkuje vode, manjša sta bila pridelek in paša, manj je živine.

Več milijonom ljudi so že pošle zaloge hrane, zato so morale družine zmanjšati obroke, vzeti otroke iz šole in se odpovedati osnovni zdravstveni oskrbi, da bi prihranile denar za hrano, so še navedli ZN.