Rusija išče belorusko opozicijsko voditeljico Tihanovsko

Rusija je belorusko opozicijsko voditeljico Svetlana Tihanovska uvrstila na seznam iskanih oseb, je danes sporočilo rusko notranje ministrstvo. Iščejo jo zaradi kršenja kazenskega zakonika, so pojasnili. Dodatnih podrobnosti niso podali.

Ruska tiskovna agencija RIA Novosti je ob tem poročala, da je Svetlana Tihanovska v Belorusiji obtožena javnega pozivanja k škodovanju varnosti države. Na ruski seznam iskanih oseb je bila tako uvrščena avtomatično na podlagi dogovora o uniji z Belorusijo, so pojasnili viri v ruskih organih pregona, piše STA.

Belorusija sicer ne išče opozicijske voditeljice

Na beloruskem notranjem ministrstvu so za lokalne medije povedali, da zaenkrat nimajo informacij, ki bi jim jih lahko posredovali. Tihanovska se je po avgustovskih predsedniških volitvah, na katerih je glede na uradne izide izgubila proti dolgoletnemu beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, zatekla v Litvo.

Srečala se je že z več evropskimi voditelji, med drugim nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Evropska unija in ZDA ne priznavata rezultatov volitev. Voditelji EU so uvedli tudi sankcije proti predstavnikom beloruskega režima, še navaja STA.