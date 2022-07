Rusi lahko le še grozijo z jedrskim orožjem? "Obstoj celotne človeške rase …" #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



8.21 Litva Ukrajini pošilja bojni dron, kupljen s pomočjo množičnega financiranja

V Litvi so v sredo javnosti predstavili bojno brezpilotno letalo turške izdelave, kupljeno s pomočjo množičnega financiranja, ki ga baltska država namerava poslati Ukrajini. Orožje bo Ukrajini dostavljeno takoj, je bil v letalskem oporišču v Šiauliaiu na severu države jasen obrambni minister Arvydas Anusauskas.

Litovci se prejšnji mesec v treh dneh zbrali 5,9 milijonov evrov za brezpilotno letalo Bayraktar TB2, nakar pa je turški proizvajalec sporočil, da bo letalo državi podaril brezplačno.

Del zbranih sredstev je bil tako porabljen za opremljanje drona s strelivom, preostanek pa je bil namenjen za humanitarno pomoč Ukrajini, ki se od konca februarja spopada z rusko invazijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski veleposlanik v Litvi Petro Bešta je pohvalil "vodilno vlogo" te baltske države in pobudo pripisal "edinstveni strategiji ter sinergiji družbe in državnih organov". "Samo ustvarjalne rešitve in pobude nam lahko pomagajo zmagati v vojni, sproženi proti vsemu človeštvu, in zagotoviti varnost v teh nemirnih časih," je dejal Bešta.

7.02 "Obstoj celotne človeške rase …"

"Absurdna je ideja o tem, da bi zaradi vojne kaznovali državo, ki ima največji arzenal jedrskega orožja. In posledično lahko ogrozi obstoj celotne človeške vrste," je prek Telegrama sporočil nekdanji predsednik Rusije Dmitrij Medvedjev. Odnosi med Rusijo in Zahodom so po mnenju mnogo analitikov na najnižji ravni od leta 1962, ko je Sovjetska zveza na Kubo namestila jedrske rakete in je bil svet skoraj dva tedna le korak oddaljen od jedrske vojne.

6.33 Na Baliju srečanje zunanjih ministrov G20, prihaja tudi Lavrov

Na Baliju se bo danes začelo dvodnevno zasedanje zunanjih ministrov skupine G20, ki se ga bo udeležil tudi vodja ruske diplomacije Sergej Lavrov. Zasedanje je sicer priprava na vrh skupine, ki ga bo Indonezija kot letošnja predsedujoča organizirala novembra.

V Moskvi so napovedali, da se bo Lavrov sestal s številnimi zunanjimi ministri, niso pa navedli, s katerimi. Za zdaj je znano le, da se zagotovo ne bo pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ki je srečanje z Lavrovom v luči ruske agresije na Ukrajino že odklonil.

Pred srečanjem je več držav kritiziralo udeležbo ruskega ministra, nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock pa je napovedala, da ministri ne bodo preprosto prepustili Rusiji odra, in opozorila, da so ljudje na več celinah že občutili posledice ruske invazije.

Udeležba Lavrova velja za preizkus glede morebitne udeležbe ruskega predsednika Vladimirja Putina na novembrskem vrhu. Več držav je sicer že zagrozilo, da jih na vrh G20 ne bo, če se ga bo udeležil Putin.