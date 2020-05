Rim je zgodaj zjutraj stresel potres

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potres je Rim in okolico stresel okoli pete ure zjutraj. Po oceni italijanskega Nacionalnega instituta za geofiziko in vulkanologijo je imel magnitudo 3,3, piše STA. Potres je preplašil prebivalce, ki so preplavili gasilce s klici. Poročil o morebitni škodi pa za zdaj ni.