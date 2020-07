Republikanci predlagajo tisoč milijard dolarjev za okrevanje ZDA

V ZDA so do zdaj zabeležili skoraj pet milijonov okužb.

Republikanci v ameriškem senatu so v ponedeljek predlagali dodatnih tisoč milijard dolarjev (860 milijard evrov) vreden sveženj ukrepov za okrevanje ameriškega gospodarstva v ZDA po pandemiji covid-19. O predlaganem načrtu se bodo morali republikanci uskladiti z demokrati, ki so sveženj že označili za popolnoma neprimernega.

Predlagani načrt med drugim vključuje 100 milijard dolarjev za pomoč šolam ter enkratno pomoč do 1200 dolarjev za večino odraslih Američanov. Zdajšnje nadomestilo za brezposelnost med pandemijo v višini 600 dolarjev na teden bi znižali na 200 dolarjev, dokler zvezne države ne bi predlagale sistema, s katerim bi brezposelnim zagotovili do 70 odstotkov prihodkov pred izgubo službe. Republikanski senatorji namreč menijo, da 600 dolarjev pomoči ljudi ne spodbuja k iskanju nove zaposlitve. "Ljudje ne bodo delali. Ta država pa potrebuje več delavcev," je dejal senator Chuck Grassley, piše STA.

"Američani potrebujejo več pomoči"

ZDA so za ukrepe za blaženje gospodarskih posledic pandemije do zdaj namenile že več kot 2400 milijard dolarjev. Sredstva so namenjena predvsem podjetjem in posameznikom. A gospodarstveniki že od pomladi opozarjajo, da bo ameriško gospodarstvo potrebovalo več pomoči. "Američani potrebujejo več pomoči," je poudaril vodja republikanske večine v senatu senator Mitch McConnell. Pojasnil je, da so želeli videti, kako bodo delovali zdajšnji programi, zdaj pa so oblikovali podrobnejši in bolj ciljno naravnan predlog.

O predlaganem načrtu se bodo morali republikanci uskladiti z demokrati, ki so sveženj že označili za popolnoma neprimernega. Demokrati se zavzemajo, da bi bil novi sveženj pomoči gospodarstvu vreden tri tisoč milijard dolarjev. Želijo tudi ohranitev 600 dolarjev pomoči brezposelnim. Pandemija koronavirusne bolezni 19, ki je najhuje prizadela prav ZDA, je zadala močan udarec ameriškemu gospodarstvu. V kratkem času je brez zaposlitve ostalo na milijone ljudi, še navaja STA.

V zadnjem dnevu 57 tisoč okužb

Sicer pa so v ZDA v zadnjem dnevu potrdili 57.039 novih okužb z novim koronavirusom, je v ponedeljek sporočila ameriška Univerza Johnsa Hopkinsa. Skupno so v ZDA, ki jih je pandemija covid-19 najhuje prizadela, do zdaj zabeležili več kot 4,28 milijona okužb, za covid-19 je umrlo skoraj 147.600 ljudi, od tega 679 v zadnjem dnevu.

Potem ko je v ZDA pozno spomladi število novih okužb že začelo upadati, zdaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. To velja predvsem za zvezne države Kalifornija, Teksas, Alabama in Florida. V ponedeljek je število novih potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom prvič po 12 dneh padlo pod 60 tisoč. Prejšnji konec tedna je število smrtnih žrtev bolezni covid-19 v enem dnevu štiri dni zapored preseglo tisoč. Nazadnje je toliko ljudi na dan za to boleznijo umrlo maja. Rahel upad števila novih okužb bi bil lahko posledica počasnejšega odziva pri zbiranju podatkov ob koncu tedna, še navaja STA.