Republikanci ohranili večino v predstavniškem domu

Republikanci so po volitvah 5. novembra ohranili večino v predstavniškem domu ameriškega kongresa, danes poročajo ameriški mediji. Republikanci bodo tako imeli večino v obeh domovih kongresa, iz njihovih vrst pa je tudi novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump.

Glede na projekcije televizij CNN, NBC News in CBS so republikanci osvojili najmanj 218 sedežev in ohranili večino v 435-članskem predstavniškem domu. Za devet sedežev še ni znano, ali bodo pripadli demokratom ali republikancem.

Končno število republikanskih sedežev v predstavniškem domu naj bi se po poročanju CBS gibalo med 220 in 222 sedeži, kar pomeni, da bodo imeli tesno večino.

Republikanska stranka bodo imela večino tudi v senatu, kjer ima 53 sedežev, demokrati pa 47.