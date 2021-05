Rekordno hiter porod: 29-letnica rodila v le 27 sekundah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Moji otroci so hitri kot rakete," pravi mama treh otrok Sophie Bugg. Foto: Thinkstock

29-letna Sophie Bugg je potisnila le enkrat in v pičlih 27 sekundah je dojenčica Millie prijokala na svet. Blagor njej in ali je to sploh mogoče, se v tem trenutku sprašuje marsikatera ženska, ki je že rodila.

Sophie Bugg iz Hampshira v Veliki Britaniji je bila v 38. tednu nosečnosti, ko se je sredi noči zbudila, saj jo je močno tiščalo na stranišče. V tistem trenutku si ni mislila, da bo čez nekaj minut v rokah že držala svojega tretjega otroka.

"Nobene bolečine, nobenih popadkov nisem imela in niti voda mi ni odtekla. V kopalnici sem napisala sporočilo svoji prijateljici, da se ne počutim dobro in odložila telefon. Sedla sem na straniščno školjko in čez nekaj trenutkov je ven že pogledala glavica," je za Daily Mail povedala Buggova.

Dojenčici Millie se je mudilo na svet

Mame treh otrok izjemno hiter porod ni presenetil. Leta 2013 je, prav tako v domači kopalnici, v le 12 minutah rodila svojo prvorojenko Paige: "Moji otroci pridejo na svet hitro kot raketa. Po prvem porodu so bili zdravniki zaskrbljeni in sem zato kar nekaj časa pred datumom drugega poroda preživela v bolnišnici in tam tudi rodila. A nihče ni pričakoval, da bo Millie prišla še hitreje na svet kot njena starejša sestra. Še sama nisem mogla verjeti, kako hitro se je vse skupaj odvilo."

Buggova bi sicer morala teden dni pred napovedanim datumom tretjega poroda preživeti v bolnišnici, a se je mala Millie odločila na svet priti nekoliko prej. Mamo in dojenčico so takoj odpeljali v bolnišnico in obe sta v odličnem stanju.