Razkriti najbolj iskani kriminalci v EU: med njimi tudi Slovenec

Europol državljane EU poziva, naj si pozorno ogledajo vseh 62 ubežnikov, saj so mnenja, da se jih večina "skriva" vsem na očeh.

Europol je danes objavil seznam 62 ubežnikov pred roko zakona, ki so osumljeni zagrešitve nekaterih najresnejših kaznivih dejanj, kot so umori ter trgovina s prepovedanimi drogami in ljudmi. Na seznamu je tudi Ljubljančan Enis Kočan, ki je leta 2018 sodeloval pri tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina.