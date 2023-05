Račkam pomagal prečkati cesto, a ga je prijazna gesta stala življenje

41-letni Casey Rivara je otroke peljal s plavanja, ko so na cesti zagledali mamo raco z majhnimi račkami. Zapustil je svoje vozilo in živalim pomagal varno prečkati cesto, ko je vanj v križišču trčil 17-letnik, ki je pripeljal mimo.

Summer Peterson, ena od prič, je za CBS News povedala, da so bili njeni otroci priča tragični nesreči. Zdelo se jim je lepo, da je pomagal račkam, kar naenkrat pa ga je zbil avto, je dejala.

Policija incident še vedno preiskuje, nikogar še niso aretirali. "Malo verjetno je, da bo najstniški voznik kazensko obtožen," je za NBC News povedal policijski inšpektor Rocklina Scott Horrillo.

