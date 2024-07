Ruski predsednik Vladimir Putin je danes kitajskemu kolegu Xi Jinpingu dejal, da so odnosi med državama vse močnejši. Ob robu vrha voditeljev članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) v Astani se je Putin sešel tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

"Rusko-kitajski odnosi, naše vsestransko partnerstvo in strateško sodelovanje doživljajo najboljše obdobje v zgodovini," je dejal na srečanju s Xijem. Poudaril je še, da SCO krepi svojo vlogo enega ključnih stebrov pravične multipolarne svetovne ureditve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi je v kratkih uvodnih besedah Putina označil za svojega starega prijatelja in ocenil, da so kitajsko-ruski odnosi na visoki ravni. "Zaradi nemirnih mednarodnih razmer in zunanjega okolja morata obe strani še naprej ohranjati prvotno željo po prijateljstvu za prihodnje generacije," je dodal Xi.

Peking je postal ključni politični in gospodarski partner Moskve, odkar je ta februarja 2022 napadla Ukrajino in sprožila vrsto zahodnih sankcij.

Srečal se je tudi z Erdoganom

Putin se je ob robu vrha, ki se začne v četrtek, srečal tudi z Erdoganom, ki je ruskega kolega povabil na čimprejšnji obisk. Turški predsednik je še izrazil zadovoljstvo z razvojem dvostranskih odnosov v teh težkih časih, poroča španska tiskovna agencija EFE.

V četrtek bodo voditelji uradno začeli vrh. Povabljenih je tudi več drugih voditeljev držav in mednarodnih organizacij. Zbrane voditelje bo med drugim nagovoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

SCO je bila ustanovljena leta 2001 in ima danes uradno devet članic, potem ko se je Rusiji, Kitajski, Indiji, Kazahstanu, Kirgizistanu, Tadžikistanu, Uzbekistanu in Pakistanu lani pridružil tudi Iran. Status države opazovalke imata še Mongolija in Belorusija, ki naj bi letos postala polnopravna članica.