Nov ukrajinski napad na Krimu? Z droni nad ruske ladje. #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek Zahod obtožil, da namerava Ukrajini poslati orožje z "jedrsko komponento" in posvaril, da se bo prisiljen odzvati, če bo Velika Britanija Kijevu dobavila protioklepno strelivo, ki vsebuje osiromašen uran. London je Putina obtožil dezinformiranja, češ da je osiromašen uran standardna sestavina streliva.

Putin je v torek na novinarski konferenci s kitajskim kolegom Xi Jinpingom v Moskvi opozoril, da namerava Velika Britanija Ukrajini skupaj z bojnimi tanki challanger 2 dobaviti tudi protioklepno strelivo, ki vsebuje osiromašen uran, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zdi se, da se Zahod res namerava boriti proti Rusiji do zadnjega Ukrajinca. Če se bo to zgodilo, se bo Rusija ustrezno odzvala, saj kolektivni Zahod začenja uporabljati orožje z jedrsko komponento," je dejal.

Tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov je posvaril, da bi pošiljanje streliva z osiromašenim uranom Ukrajini pomenilo, da je London "pripravljen kršiti mednarodno humanitarno pravo kot leta 1999 v Jugoslaviji". "Nobenega dvoma ni, da se bo to za London slabo končalo," je še dodal.

Velika Britanija je obtožbe Rusije že zavrnila. "Britanska vojska že desetletja uporablja osiromašeni uran v svojih protioklepnih izstrelkih. Gre za standardno sestavino, ki ni nikakor povezana z jedrskim orožjem. Rusija to ve, vendar vseeno namerno poskuša dezinformirati," je sporočilo britansko obrambno ministrstvo.

"Takšni naboji so zelo učinkoviti pri premagovanju sodobnih tankov in oklepnih vozil," je dodalo ministrstvo in pojasnilo, da so neodvisne raziskave že ocenile, da je morebitni vpliv uporabe streliva z osiromašenim uranom na okolje in zdravje ljudi "verjetno majhen".

Poročilo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) iz leta 2022 sicer navaja, da je osiromašeni uran v Ukrajini problematičen. "Osiromašeni uran in strupene snovi v običajnih eksplozivih lahko povzročijo draženje kože, odpoved ledvic in povečajo tveganje za nastanek raka," je navedeno v poročilu.

Osiromašeni uran je snov, ki nastaja pri procesu bogatitve urana v namen pridobivanja jedrske energije ali jedrskega orožja. V trdni obliki je rahlo radioaktiven in se uporablja za utrjevanje nabojev, poroča BBC.

Ukrajinci so z vojaškimi droni napadli pristanišče Sevastopol na Krimu, ruska črnomorska flota pa je napad odbila, je na svojem kanalu na Telegramu sporočil ruski guverner zasedenega mesta Mihail Razvožajev.

"V zgodnjih jutranjih urah je naša flota odbila napad površinskih dronov. Do zdaj so uničili skupno tri plovila. Poskušali so prodreti v zaliv, naši mornarji so nanje streljali z lahkim orožjem. Izdelali so tudi protiletalsko obrambo proti zračnim ciljem," je zapisal Razvožajev.

Po njegovih besedah ​​bojne ladje v napadu niso bile poškodovane, so pa razbita okna na več bližnjih stavbah. "Eksplozija, ki jo je povzročilo uničenje sovražnih mornariških brezpilotnih letal, je razbila okna stavb na ulici Leninova 2. Poškodovan ni bil nihče," je zapisal ruski guverner.

Po njegovih besedah ​​je vojska napad odbila, razmere pa so pod nadzorom. Navaja še, da so vse službe v pripravljenosti.

Kijev teh navedb še ni komentiral, je pa znano, da so oktobra lani ukrajinske sile to isto pristanišče napadle z devetimi brezpilotnimi letali.

Vladimir Putin je dejal, da bi kitajski mirovni načrt za Ukrajino lahko uporabili kot osnovo za konec vojne, a hkrati opozoril, da bi načrt lahko predstavili šele, ko bosta na to pripravljena tudi Ukrajina in Zahod.

Ruski voditelj se je v torek v Moskvi srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, da bi razpravljal o konfliktu in odnosih med državama.

Kitajski načrt, objavljen prejšnji mesec, izrecno ne zahteva, da Rusija zapusti Ukrajino. V 12 točkah brez posebnih predlogov poziva k mirovnim pogovorom in spoštovanju nacionalne suverenosti.

Putin je Šiju dejal, da je njegova vlada naklonjena miru in dialogu ter da je Kitajska na "pravi strani". Foto: Reuters Toda Ukrajina kot pogoj za kakršnekoli pogovore vztraja pri umiku Rusije z njenega ozemlja in nič ne kaže, da je Rusija to pripravljena storiti.

Na skupni tiskovni konferenci po koncu pogovorov s Šijem je Putin dejal: "Številne določbe kitajskega mirovnega načrta je mogoče vzeti kot osnovo za rešitev konflikta v Ukrajini, kadarkoli sta Zahod in Kijev na to pripravljena. Toda takšne 'pripravljenosti' z druge strani še ni videti," je dodal.

Putin je Šiju dejal, da je njegova vlada naklonjena miru in dialogu ter da je Kitajska na "pravi strani".

Sogovornika sta razpravljala tudi o vse večji trgovinski, energetski in politični vezi med državama.

Ruske sile so včeraj začele napade na sedem skupnosti v regiji Sumi, na Sveso, Junakivko, Esman, Novo Slobodo, Seredina-Budo, Veliko Pisarivko in Bilopilio. Napade so izvedli z minometi in eksplozivi. Poročil o žrtvah ali škodi ni.

Regija Sumi, ki na severovzhodu meji na Rusijo, je vsakodnevno pod ruskim obstreljevanjem, odkar jo je ukrajinska vojska osvobodila aprila 2022.