Putin in Macron pozvala k prekinitvi ognja v Libiji

Ruski predsednik Vladimir Putin in francoski predsednik Emmanuel Macron sta danes pozvala k takojšnji prekinitvi ognja v Libiji in ponovni vzpostavitvi pogovorov med različnimi stranmi v tej državi, so sporočili iz Kremlja po njunem videokonferenčnem srečanju. Govorila sta tudi o Siriji, pandemiji bolezni covid-19, terorizmu in rusko-francoskih odnosih.

"Predsednika sta izrazila zaskrbljenost nad trajajočim nasiljem v Libiji," so sporočili iz urada ruskega predsednika. Zavzela sta se za "takojšnjo prekinitev spopadov in ponovno vzpostavitev pogovorov med stranmi v Libiji". Pozvala sta tudi k enotnim mednarodnim naporom za rešitev krize v Libiji po politični in diplomatski poti, piše STA.

Možnost napredka na številnih področjih

Iz Macronovega urada so sporočili, da je francoski predsednik "izrazil prepričanje, da je v odnosih z Rusijo mogoč napredek na številnih področjih", tudi glede libijskega konflikta. V skupnem interesu Moskve in Pariza je stabilizacija Libije in ponovna združitev njenih institucij, je dodal predstavnik urada.

Macron je izrazil zaskrbljenost zaradi okrepitve turške navzočnosti v Libiji. Poleg tega je Putina opozoril na "tuje vmešavanje v Libiji", vključno s plačanci ruske paravojaške organizacije Wagner, ki naj bi jo vodil eden od zaupnikov ruskega predsednika, je še navedel vir iz Elizejske palače.

Foto: Reuters

Francoski predsednik je ta teden ostro napadel turško posredovanje v libijskem konfliktu. Turčija podpira libijsko mednarodno priznano vlado narodne enotnosti, ki je s turškim posredovanjem pridobila v boju proti uporniškemu generalu Kalifi Haftarju. Haftarja podpira Rusija, naklonjena pa naj bi mu bila tudi Francija, ki trdi, da je v tem konfliktu nevtralna.

Ruski in francoski predsednik sta govorila tudi o konfliktu v Siriji. Zavzela sta za nadaljevanje boja proti terorizmu in izboljšanje humanitarnih razmer v tej državi. Macron je ob tem poudaril, da Francija Rusom stoji ob strani v boju proti pandemiji bolezni covid-19. "Kriza, ki jo preživljamo, in druge regionalne krize kažejo pomen evropskega prostora v širšem pomenu besede, od Lizbone do Vladivostoka," je povedal. "To je resnični prostor sodelovanja in miru," je poudaril. Ruski predsednik pa je v današnjem pogovoru poudaril pomen ohranitve mehanizmov za nadzor nad orožjem, so sporočili iz Kremlja, še navaja STA.