Protestniki preplavili Francijo, vozniki tovornjakov blokirali ceste

V Franciji se danes tretji dan zapored nadaljuje stavka proti pokojninski reformi, zaradi katere je oviran železniški promet v državi ter v Parizu promet s podzemno železnico. V številnih mestih so pripravili proteste. Prav tako so vozniki tovornjakov blokirali ceste v več regijah po državi.

Vozniki tovornjakov so blokade pripravili zaradi napovedi o zvišanju davkov na dizelsko gorivo. Blokada je med drugim prizadela avtoceste na območju Pariza in Lyona ter na jugu države.

V Parizu prišlo do izgredov med policisti in rumenimi jopiči

Številni protestniki so danes odšli na ulice v Parizu, Marseillu in drugih mestih po državi. V francoski prestolnici je tudi prišlo do izgredov med policijo in rumenimi jopiči, ki protestirajo proti brezposelnosti in socialni neenakosti.

Največji protesti v državi v zadnjih letih

Tokratni protesti proti pokojninski reformi veljajo za največje proteste v državi v zadnjih letih. Novi množični protesti so v Parizu napovedani za torek. Francoski premier Eduard Philippe naj bi konkretne načrte za pokojninsko reformo predstavi v sredo. Vlada namerava sicer uvesti univerzalni sistem upokojevanja.