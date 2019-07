Prostitucija v državnem stanovanju na elitni lokaciji v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Niso pričakovali, da bodo našli, kar so našli, v državnem stanovanju na elitni lokaciji v najstrožjem središču hrvaške prestolnice.

Foto: Niso pričakovali, da bodo našli, kar so našli, v državnem stanovanju na elitni lokaciji v najstrožjem središču hrvaške prestolnice.

Najbrž naši jugovzhodni sosedje niso edini z državo, ki ne ve, za kaj vse se uporabljajo njene nepremičnine. Zaradi nepreglednosti in neurejenosti pa se izgubljajo ogromni zneski, ki jih potem država nadomešča z večjimi davčnimi obremenitvami.

Gola resnica

Boj proti nezakonitim uporabnikom pa je v središču Zagreba na najbolj znanem trgu dobil novo epizodo: veliko stanovanje v tretjem nadstropju na naslovu Trg bana Jelačića 1, katerega lastnik je država, se uporablja za prostitucijo, je poročala hrvaška nacionalna radiotelevizijska hiša HRT.

Država namreč ni vedela, kdo to stanovanje uporablja, in ko so njeni predstavniki lahko le s silo vstopili, jih je tam dočakalo nevsakdanje presenečenje. Med drugim tudi spolne igrače, žensko perilo, pestra ponudba alkoholnih pijač, cigarete.

Trg bana Jelačića je osrednji zagrebški trg, na naslovu Trg bana Jelačića 1 je stanovanje v tretjem nadstropju v državni lasti. Foto: Bor Slana

Hrvaški minister za državno lastnino Goran Marić je ob tej nevsakdanji najdbi dejal: "Takšna odkritja nas sicer ne presenečajo, ampak tako ne bo več šlo. Dozdajšnje prakse prilaščanja je konec, do državne lastnine obstaja odgovornost in je ne bo več mogoče uporabljati brez urejenih odnosov."

V njegovem ministrstvu ocenjujejo, da je ravno zaradi neurejenih odnosov do državne lastnine in posledično neobračunanih najemov hrvaški proračun do zdaj prikrajšan za več kot milijardo kun (136 milijonov evrov), kar je desetkrat več, kot zdaj letno poberejo od najemnin.

Zaradi neurejenih razmer z državno lastnino (tudi) hrvaška država izgublja ogromno denarja. Foto: Bojan Puhek

Neurejene zemljiške knjige največja ovira

Kot največjo oviro za urejanje razmer vidijo še vedno neurejene zemljiške knjige, ki onemogočajo vpogled v pravo stanje.

Z odkritjem javne hiše pri kipu bana Jelačića so že seznanili tudi zagrebško policijo.