Pripravlja se drugo srečanje Trumpa in Kima

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severnokorejski odposlanec Kim Jong Čol je v četrtek prispel v Washington, kjer se bo po pričakovanjih srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Po poročanju južnokorejskih medijev naj bi glavni severnokorejski pogajalec prinesel pismo voditelja Kim Džong Una za Trumpa.

Kim Jong Čola je ob prihodu v Washington pozdravil ameriški odposlanec za Severno Korejo Stephen Biegun. V Washingtonu in Seulu ugibajo, da bi lahko ZDA in Severna Koreja po današnjih pogovorih objavili datum naslednjega srečanja Trumpa in Kima.

Voditelja sta se prvič sestala junija lani na zgodovinskem vrhu v Singapurju, kjer je Kim obljubil jedrsko razorožitev svoje države. Medtem ko se je lani nadaljevalo zbliževanje med Severno in Južno Korejo, so pogajanja med Washingtonom in Pjongjangom o denuklearizaciji zastala.