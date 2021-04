Pri Baliju izginila podmornica s 53 člani posadke

Podmornica nemške izdelave je med vojaško vajo 96 kilometrov severno od Balija izgubila radijsko zvezo s poveljstvom. Indonezijske oblasti so v reševalno akcijo vključile več vojaških ladij, za pomoč pa so zaprosili tudi Avstralijo in Singapur, poroča BBC.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal admiral indonezijske mornarice Julius Widjojono, je območje izginotja problematično zaradi velikih globin. Po neuradnih informacijah so stik s podmornico izgubili po dovoljenju za potop v globlje vode. Lokalni mediji ugibajo, da bi lahko potonila 700 metrov globoko.

Gre za eno od petih podmornic, ki jih uporablja indonezijska mornarica.

⚠️⚠️

Indonesian Navy #TNIAL Type-209 Submarine KRI Nanggala (402) is reported missing in waters north of Bali after it missed a radio check-in



The sub supposed to conduct a live-fire torpedo exercise this week around the waters https://t.co/eqOaT40xpphttps://t.co/QtLMHgmSpB pic.twitter.com/CENd20WCbq