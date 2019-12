Prestali padec atomske bombe, zdaj ju bo porušila država #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eksplozija atomske bombe nad Hirošimo je vzela več deset tisoč življenj in mesto zravnala s tlemi. Oblasti pa bi rade zdaj porušile še dve stavbi, ki sta kljubovali napadu.

Avgusta 1945 so Združene države Amerike nad japonskim mestom Hirošima sprožile prvo atomsko bombo v zgodovini vojskovanja. V napadu na mesto je za posledicami eksplozije takoj umrlo okoli 40 tisoč ljudi, v dneh in mesecih pozneje pa še med 30 in 40 tisoč.

Atomska bomba je porušila skoraj vse stavbe v mestu

Atomska bomba je mesto zravnala z zemljo. Znotraj petkilometrskega območja, kjer so Američani odvrgli bombo, stoji le še 85 stavb, ki so bile zgrajene pred avgustom 1945. Med temi sta tudi dve stavbi, zgrajeni leta 1913, v katerih je sprva delovala tovarna za vojaška oblačila, pozneje je bil tam študentski dom, po padcu atomske bombe pa so tam postavili začasno bolnišnico, poroča BBC.

Močnejšega potresa ne bi prestali

Del teh dveh stavb je zgrajen tudi iz armiranega betona, kar je verjetno pripomoglo k temu, da sta prestali eksplozijo atomske bombe. A mestne oblasti so ugotovile, da bi se ob močnejšem potresu zgradbi najverjetneje podrli. Zato so sklenili, da ju bodo do leta 2022 porušili. Na tem mestu sicer stoji še ena stavba, ki pa jo bodo obnovili in ohranili.

Poglejte, kako je bilo videti mesto po napadu

Odločitev oblasti pa je med prebivalci naletela na neodobravanje, saj so prepričani, da sta stavbi spomenik takratnemu dogajanju.

BBC pri tem navaja besede 89-letnika, ki je preživel bombardiranje avgusta 1945. Iwao Nakanishi je danes vodja skupine, ki si prizadeva za ohranitev stavb. Kot je dejal, je njuno rušenje nesprejemljivo, stavbe pa bi lahko ohranili v spomin na tiste dogodke in kot spodbudo za ukinitev jedrskega orožja na svetu.

Šele naslednji dan izvedeli za uničenje v Hirošimi

Da je bila Hirošima skoraj popolnoma uničena, je japonski politični in vojaški vrh izvedel šele naslednji dan, ko so nad mesto poslali izvidniško letalo. Komunikacijska infrastruktura je bila namreč uničena, zato drugače do informacij niso mogli. Pilot je velik oblak dima nad Hirošimo nato opazil že z razdalje 150 kilometrov. Več podrobnosti o napadu na Hirošimo pa preberite v spodnjem članku.