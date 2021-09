Kitajski predsednik spet načrtuje nekaj novega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski predsednik Xi Jinping je pred dnevni napovedal ustanovitev nove borze, na kateri se bo trgovalo z delnicami inovativnih majhnih in srednjih podjetij. Borza s sedežem v Pekingu se bo tako pridružila obstoječima kitajskima borza v Šanghaju in Shenzhenu.

Kitajska želi spodbujati inovativnost in razvoj majhnih in srednje velikih podjetij, je v četrtek prek videopovezave v okviru nekega mednarodnega sejma v Pekingu dejal kitajski predsednik. Vzpostavila bo novo borzo v Pekingu, da bi zagotovila financiranje inovativnim manjšim podjetjem, je dodal.

Več podrobnosti ni razkril. Kdaj bi lahko nova borza zaživela, tako še ni znano.

Prepoved televizijskih oddaj za iskanje talentov

Napoved prihaja v časih, ko kitajske oblasti zaostrujejo zakonodajo v več ključnih gospodarskih panogah države, od zabavne industrije do tehnološkega sektorja. Minuli četrtek so prepovedale televizijske oddaje, v katerih iščejo talente, nekaj dni prej so uvedle ostre omejitve za otroke pri igranju video igric.

Nova borza v Pekingu naj bi dopolnjevala obe obstoječi kitajski borzi v Šanghaju in Shenzhenu, so v petek poročali kitajski državni mediji. Obe sta bili ustanovljeni leta 1990 in se uvrščata med največje borze vrednostnih papirjev na svetu.