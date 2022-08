Preiskava Trumpovega posestva: našli 25 "top secret" dokumentov

V sodnem dokumentu je bilo navedeno, da obstajajo utemeljeni dokazi, da je bilo v prostorih Trumpovega floridskega posestva Mar-a-Lago še več tajnih dokumentov in da so bili tudi ti shranjeni na nezavarovanem mestu.

Pravosodno ministrstvo ZDA je danes objavilo sodni dokument, v katerem so podrobno opisani razlogi za preiskavo doma bivšega predsednika Donalda Trumpa na Floridi. Večino vsebine so zakrili, a je dokument vseeno pojasnil uraden razlog za preiskavo, osvetlil zasežene tajne dokumente in opozoril, da bi jih na Trumpovem posestvu lahko bilo še več.

BREAKING: Fourteen of the 15 boxes retrieved during an FBI raid on former US president Donald Trump's Florida residence contained classified records, with 25 of the documents marked top secret, an affidavit has revealed.https://t.co/HUGHRTQYFP



📺 Sky 501 pic.twitter.com/y06dXiG6y5 — Sky News (@SkyNews) August 26, 2022

Ministrstvo je svojo preiskavo opisalo kot "kriminalistično preiskavo v zvezi z nepravilnim odstranjevanjem in shranjevanjem tajnih podatkov v nedovoljenih prostorih ter nezakonitim skrivanjem ali odstranjevanjem vladne dokumentacije".

Štirinajst škatel vsebovalo zaupne podatke

Med najzanimivejšimi razkritji so bili dokumenti, ki jih je Trump po koncu predsedovanja odnesel iz Bele hiše in so bili nato maja predani nacionalnemu arhivu. Od petnajstih takrat predanih škatel naj bi jih štirinajst vsebovalo zaupne podatke. Med zaseženimi dokumenti je bilo skupno 67 dokumentov z oznako "confidential", 92 dokumentov z oznako "secret" in 25 dokumentov z oznako "top secret".

V dokumentu je bilo navedeno, da so škatle poleg dokumentov vsebovale "veliko tajnih zapisov" ter nešteto časopisov, revij, fotografij, različnih zapiskov, predsedniške korespondence in osebnih informacij, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dokumenti so bili neurejeni in pomešani

"Najbolj zaskrbljujoče je bilo to, da so bili strogo tajni zapisi neurejeni, pomešani z drugimi zapisi in drugače neustrezno označeni," je zapisano v dokumentu, kjer preiskovalci dodajajo, da se zdi, da več dokumentov vsebuje ročno napisane opombe nekdanjega predsednika. V sodnem dokumentu je bilo navedeno še, da obstajajo utemeljeni dokazi, da je bilo v prostorih Trumpovega floridskega posestva Mar-a-Lago še več tajnih dokumentov in da so bili tudi ti shranjeni na nezavarovanem mestu.

Iz objavljenega dokumenta so bili sicer odstranjeni podatki o zveznih agentih, vključenih v preiskavo, in o pričah, ki bi lahko bile po navedbah ministrstva v primeru razkritja njihove identitete deležne povračilnih ukrepov, ustrahovanja, nadlegovanja in celo groženj, kar bi lahko odvrnilo posameznike od tega, da bi se v prihodnosti javili in delili informacije, pomembne za preiskavo.