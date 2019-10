Pred sedežem ZN v Ženevi se je zažgal moški

Moški, ki živi v Nemčiji, se je davi pred sedežem ZN v Švici polil z bencinom in zažgal. Gasilci so hitro prispeli na kraj incidenta in 31-letnika oskrbeli, dobil naj bi hude opekline. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Lozani.

Moški ni pustil nobenega sporočila ali pisma, v katerem bi pojasnil, zakaj se je zažgal, je sporočila ženevska policija. "Lahko si predstavljamo razloge, nimamo pa konkretnega elementa," so dodali.

V Švici živeči Kurdi so v zadnjem času pripravili več protestov proti turški ofenzivi proti Kurdom na severovzhodu Sirije, ki se je začela pred dvema tednoma. Od četrtka sicer velja prekinitev ognja, v torek so jo podaljšali.

Rusija in Turčija sta v torek dosegli dogovor, v skladu s katerim bodo na severu Sirije vzpostavili varno območje. Dolgo bo 120 kilometrov, široko pa 32 kilometrov. Kurdi se morajo od tam umakniti.