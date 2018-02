Potres v Mehiki: med ogledom škode strmoglavil helikopter

Pet mesecev po uničujočem potresu, v katerem je umrlo več sto ljudi, so se tla v Mehiki vnovič stresla. Središče potresa z močjo 7,2 je bilo blizu mesta Pinotepa de Don Luis v zvezni državi Oaxaca na jugu države. Medtem ko sam potres naj ne bi terjal smrtnih žrtev, sta dve osebi umrli v strmoglavljenju helikopterja, s katerim so si ogledovali škodo po potresu.

Foto: Reuters

Središče potresa je bilo na precejšnji globini 24,7 kilometra. Glede na prva poročila se nobena zgradba ni porušila, je pa bilo nekaj poškodovanih in oblasti so odprla začasna zavetišča. Približno milijon gospodinjstev je bilo po potresu začasno brez elektrike.

Vodja civilne zaščite Luis Felipe Puente je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da nevarnosti cunamija ni. Doslej so sicer zabeležili že 150 popotresnih sunkov, najmočnejši je imel moč 5,9.

Potres so občutili tudi prebivalci v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico, tla so se zatresla tudi v zveznih državah Guerrero, Puebla in Michoacan.

Foto: Reuters

Med ogledom škode strmoglavil helikopter

Medtem ko naj sam potres ne bi terjal smrtnih žrtev, sta dva človeka umrla v strmoglavljenju helikopterja, na krovu katerega sta bila tudi notranji minister Alfonso Navarrete in guverner Oaxace Alejandro Murat. Minister in guverner nista bila poškodovana, strmoglavljenje pa je bilo usodno za dva človeka na tleh.

Na krovu helikopterja, ki si je ogledoval škodo po potresu, so bili še vojaško osebje, drugi predstavniki države in novinarji. Pilot naj bi izgubil nadzor 30 do 40 metrov pred pristankom.

Foto: Reuters

Septembra sta Mehiko prizadela dva smrtonosna potresa

Septembra lani sta Mehiko stresla dva močna potresa. V prvem, z močjo 8,2 v začetku septembra, je v državah Oaxaca in Chiapas umrlo približno 100 ljudi, porušenih je bilo večje število hiš. Nato je 19. septembra potres z močjo 7,1 prizadel Ciudad de Mexiko. Takoj se je zrušilo približno 40 hiš, več sto zgradb pa je bilo tako hudo poškodovanih, da so jih morali podreti. V večmilijonski prestolnici in sosednjih zveznih državah je življenje izgubilo več kot 360 ljudi, več tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo.