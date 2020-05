Potniško letalo s 107 ljudmi strmoglavilo na naselje #video

"Letalo je strmoglavilo v Karačiju. Poskušamo ugotoviti natančno število potnikov. Po prvih podatkih je bilo na letalu 99 potnikov in osem članov posadke," je dejal tiskovni predstavnik pakistanskih oblasti za nadzor letalskega prometa Abdul Satar Hohar. Dodal je, da je bilo letalo na poti iz mesta Lahore na vzhodu države.

Stay strong Pakistan today is one tough day for all of us 💔 #planecrash pic.twitter.com/IqMNKdl5Mb

Na kraju letalske nesreče je poškodovanih več hiš. Območje je policija že zavarovala. Poteka reševalna akcija. Na televizijskih posnetkih je videti reševalna vozila, kako hitijo na kraj nesreče, nad katerim se vije gost dim. Nesreča se je zgodila le nekaj dni po tem, ko je Pakistan ponovno dovolil komercialne letalske polete, ki so jih prekinili zaradi pandemije covid-19, poroča STA.

There is a plane crash of PIA A320 before landing to the airport crashed in the residential area pray for the martyr 😔#planecrash pic.twitter.com/q917P9igJ8