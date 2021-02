Portugalska vztraja: zaprtje države bo veljalo do marca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalska vlada je v petek sporočila, da bodo podaljšali nadzor na meji s sosednjo Španijo do 1. marca. Ukrep so uvedli januarja s ciljem preprečevanja širjenja bolezni covid-19.

V drugi polovici januarja je Portugalska uvedla nadzor na številnih mejnih prehodih in omejila čezmejni promet. Še vedno pa je dovoljen pretok blaga ter prehod nujnih služb in ljudi, ki živijo ob meji.

Portugalski državljani in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje v državi, se lahko vrnejo iz Španije, tujci pa lahko zapustijo Portugalsko, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Železniške povezave med Portugalsko in Španijo z izjemo tovornega prometa ostajajo prekinjene.

Od 15. januarja popolno zaprtje države

Portugalska je januarja zabeležila največji delež okužb z novim koronavirusom na svetu, zato tam od 15. januarja velja popolno zaprtje države. Prebivalci lahko zapustijo domove le za nujne zadeve.

Medtem ko so 28. januarja zabeležili rekordnih 16.500 novih okužb z novim koronavirusom, je število dnevno zabeleženih okužb v zadnjih dneh začelo upadati. V petek so zabeležili 2854 novih primerov covida-19, 149 ljudi s to boleznijo je umrlo.

Kljub zniževanju števila okužb bo popolno zaprtje države "zelo verjetno" ostalo v veljavi do konca marca, je v četrtek povedal premier Antonio Costa.