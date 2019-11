Poplave bodo do sredine stoletja ogrožale 300 milijonov ljudi

Do sredine stoletja bodo poplave, ki jih poslabšujejo podnebne spremembe, ogrožale obalna območja s 300 milijoni prebivalcev, so posvarili znanstveniki. To je dejstvo, ki ga ni mogoče spremeniti z zmanjševanjem izpustov ogljikovega dioksida.

Raziskovalci, ki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni publikaciji Nature Communications, so ob tem dodali, da bodo danes sprejete odločitve vplivale na to, kako bodo videti obale v drugi polovici 21. stoletja in naprej.

Poplave bodo najbolj prizadele Azijo

Uničujoče nevihte z vse močnejšimi cikloni in zviševanjem morske gladine bodo najbolj prizadele Azijo, navaja študija. Več kot dve tretjini prebivalstva, ki sta ogroženi, živita na Kitajskem, v Bangladešu, v Indiji, Vietnamu, Indoneziji in na Tajskem. V številnih velikih mestih, kot so Bangkok, Hongkong, Šanghaj, Mumbai in Osaka, se bodo na poplavnih območjih znašli milijoni ljudi.

V juliju so poplave postošile po Nepalu. Foto: Reuters

Do leta 2050 naj bi se globalno prebivalstvo povečalo za dve milijardi, do leta 2100 pa še za milijardo, največ dodatnih prebivalcev pa naj bi dobila prav obalna mega mesta. S tem bo v beg ali prilagajanje katastrofam prisiljenih še več ljudi.

Danes narasle vode ogrožajo več kot 100 milijonov ljudi

"Podnebne spremembe imajo potencial, da preoblikujejo mesta, gospodarstva, obale in celotne regije še v času našega življenja," je poudaril vodilni avtor študije in podnebni znanstvenik Scott Kulp. Tudi če takoj drastično zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, s tem ne bomo ustavili naraščanja morske gladine v prihodnjih desetletjih. Se pa zelo očitna razlika kaže pri scenarijih visokega in nizkega onesnaževanja dlje v prihodnosti.

Prejšnjega meseca je tajfun zadel Japonsko. Foto: Reuters

Od leta 2006 se je morska gladina dvigovala za skoraj štiri milimetre letno. Ta stopnja bi se lahko ob prehodu v 22. stoletje povečala za 100-krat, če ne bomo zmanjšali izpustov, je prejšnji mesec posvaril Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC).

Če bomo dvig globalne temperature omejili na dve stopinji Celzija, se bo morska gladina do konca stoletja dvignila za okoli pol metra. Če bodo izpusti ostali na trenutni ravni, pa bo šlo za skoraj dvakrat toliko, svarijo strokovnjaki.