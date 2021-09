Poljska na meji z Belorusijo razglasila izredne razmere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljaki so pretekli teden začeli postavljati žičnato ograjo. Foto: Reuters

"Položaj na poljski meji z Belorusijo je zahteven in nevaren. Moramo sprejeti takšne odločitve in zagotoviti varnost Poljske in Evropske unije," je danes sporočil tiskovni predstavnik predsednika republike Blazej Spychalski.

Odlok po navedbah francoske tiskovne agencije AFP stopa v veljavo danes opolnoči in bo veljal 30 dni. Nanaša se na 183 krajev na obmejnem območju in med drugim tudi uradno prepoveduje dostop medijem. Močno omejen je tudi dostop drugih ljudi, ki ne prebivajo tam. Prepovedani so shodi, enako tudi nošenje orožja, vsi ljudje tam pa morajo izkazovati svojo identiteto z osebnim dokumentom.

Gre za prvo izredno stanje na Poljskem po padcu komunizma leta 1989.

Na Poljskem so razglašene izredne razmere takoj, ko predsednik države podpiše ustrezen odlok. Sicer ga mora še poslati v parlament, ki lahko izredne razmere v 48 urah prekliče.

Avgusta 3.500 poskusov nezakonitega prehoda meje

Poljska obmejna straža je v sredo sporočila, da je avgusta na meji z Belorusijo zabeležila okoli 3.500 poskusov nezakonitega prehoda meje. V okoli 2.500 primerih ji je uspelo preprečiti vstop v državo, okoli tisoč migrantov je bilo pridržanih.

Avgusta lani niso na 418 kilometrov dolgi meji med Poljsko in Belorusijo opazili nobenega nezakonitega prehoda. Vlada v Varšavi obtožuje beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka, da organizirano pošilja migrante s kriznih območij na zunanjo mejo Evropske unije.

Minsk ne bo več oviral migrantov

Lukašenko je konec maja napovedal, da Minsk ne bo več oviral migrantov na poti v EU. To naj bi bil odgovor na strožje sankcije zahodnih držav proti njegovemu režimu.

Poljski vojaki so prejšnji teden začeli vzdolž meje med Poljsko in Belorusijo graditi ograjo iz bodeče žice, da bi preprečili vstop migrantov.

Opozicija obtožuje populistično vladajočo stranko Pravo in pravičnost (PiS), da je vprašanje migracij uporabila kot sredstvo uspeha na volitvah.