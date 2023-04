Policija vdrla na sedež največje evropske stranke v Bruslju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijska in nemška policija sta preiskali bruseljski sedež Evropske ljudske stranke (EPP), največje politične skupine v Evropskem parlamentu, so sporočili iz stranke.

Iskanje je povezano z nemško preiskavo, so v stranki dejali za časopis Politico. "Policijska preiskava je povezana s tekočo preiskavo v Turingiji v Nemčiji," je zapisano v izjavi. Po poročanju Euractiva naj bi preiskovali poslanca nemških krščanskih demokratov (CDU) Maria Voigta, policija naj bi že zasegla računalnike.

Voigt je bil namreč v obdobju volitev v Evropski parlament leta 2019 vodja digitalne kampanje Manfreda Webra, predsednika EPP. Takrat naj bi pogodbe za digitalno kampanjo podelil podjetju v Turingiji, približno leto dni pozneje pa je postal vodja stranke CDU v isti deželi.

"Stranka popolnoma pregledno sodeluje z vpletenimi organi in zagotavlja vse pomembne informacije in dokumentacijo," so dodali.

Članice največje evropske politične skupine so tudi slovenske stranke SDS, NSi in SLS.