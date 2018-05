Policija prazni veliko taborišče migrantov v Parizu #video

Gre za taborišče na bregovih dveh rečnih kanalov na severovzhodu Pariza. Življenjske razmere v tem taborišču so slabe in človekoljubne organizacije so že večkrat opozorile na to. V začetku maja se je v kanalu eden od migrantov tudi utopil.

K izpraznitvi tega taborišča je že več tednov pozivala tudi županja Pariza Anne Hadalgo. Minister Collomb ji je prisluhnil in ta korak napovedal prejšnji teden. Policija je ukrep zdaj očitno začela izvajati.