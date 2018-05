Bo pomoč nezakonitim migrantom na Madžarskem postala kaznivo dejanje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska vlada je v torek v parlament poslala predlog zakona, ki predvideva do leto dni zapora za osebe ali skupine na Madžarskem, ki pomagajo nezakonitim migrantom oziroma tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za vložitev prošnje za azil.

Predlog zakona predvideva kazen tudi za tiskanje in razpečevanje letakov, ki prosilce za azil oskrbujejo z zanje potrebnimi informacijami. Po predvidevanjih naj bi madžarski parlament, kjer ima vladajoči Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana dvetretjinsko večino, zakon sprejel še do poletja.

Predlog zakona, znan kot Stop Soros po ameriškem milijarderju madžarskega porekla Georgeu Sorosu, ki financira različne nevladne organizacije in izobraževalne ustanove, navaja, da "tistim, ki zagotavljajo finančna sredstva ali redno opravljajo navedene organizacijske aktivnosti, grozi do leto dni zapora".

"Potrebujemo akcijski načrt, da obranimo Madžarsko, in to je paket zakonskega predloga Stop Soros," je še zapisano v predlogu zakona, ki ga je pripravilo madžarsko ministrstvo za notranje zadeve. Ob tem ministrstvo pojasnjuje, da so nekatere mednarodne ali madžarske organizacije pomagale nezakonitim migrantom pri vstopu na Madžarsko, zaradi česar je njihovo "sankcioniranje upravičeno".

"Madžarska varnost mora biti na prvem mestu," je ob predstavitvi zakona dejal državni sekretar Csaba Domotor in dodal, da predlog zakona odraža voljo ljudi, ki so jo izrazili na parlamentarnih volitvah 8. aprila.

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI Budimpešto že pozval, naj umakne predlog zakona, in opozoril, da bo zakonodaja prosilcem za azil odrekla ključno pomoč in usluge ter dodatno razplamtela javni diskurz in ksenofobično naravnanost. UNHCR je še posebej izrazil zaskrbljenost, ker se je vlada načrtno usmerila proti tistim, ki iz izključno humanitarnega vidika pomagajo prosilcem za azil.

Odzval se je tudi madžarski Helsinški odbor in opozoril, da madžarska vlada grozi s kaznimi tistim, ki se zavzemajo za človekove pravice. Zaskrbljenost zaradi predlagane zakonodaje Stop Soros so izrazili tudi v Bruslju in evropskem parlamentu, kjer je Fidesz sicer član Evropske ljudske stranke, največje politične skupine v parlamentu.