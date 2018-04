Na Hrvaškem za 72 odstotkov več nezakonitih migrantov

Na Hrvaškem pričakujejo, da se bodo tudi v spomladanskih mesecih spopadali z okrepljenim migrantskim valom. V prvih treh mesecih letos so hrvaški policisti ustavili 1.371 oseb, ki so vstopile na Hrvaško mimo mejnih prehodov, kar je za 72 odstotkov več kot v prvem lanskem trimesečju. Okrepilo se je tudi število prosilcev za azil.

V prvih treh letošnjih mesecih so na meji proti Sloveniji ustavili 286 oseb, ki so poskusile ilegalno prestopiti mejo, je danes objavila hrvaška policija. Obenem so ob meji s Srbijo ustavili 522 oseb, ki so prišle na Hrvaško mimo mejnih prehodov. Iz BiH je poskusilo na Hrvaško vstopiti 143 oseb. Petina vseh letos ustavljenih oseb je iz Afganistana, sledijo državljani Kosova, Pakistana in Turčije.

Prejeli 292 prošenj za azil

Policijske statistike tudi kažejo, da so lani ustavili 2.967 oseb, ki so po skritih poteh poskušale prestopiti mejo, med njimi 1.149 na meji s Slovenijo. Hrvaška policija je tudi sporočila, da so od začetka leta do konca marca vrnili 294 oseb, ki so nezakonito vstopile na Hrvaško, večinoma iz Srbije ter Bosne in Hercegovine.

V prvem letošnjem trimesečju so na Hrvaškem tudi prejeli 292 prošenj za azil, kar je 54 prošenj več kot v enakem obdobju lani.

Hrvaška policija zavrača trditve, da se je pojavila nova migrantska pot

Na Hrvaškem pričakujejo, da bo v spomladanskih mesecih največ poskusov nezakonitega vstopa na Hrvaško v celinskih županijah ob meji s Srbijo in BiH. Ocenjujejo, da Hrvaška ostaja tranzitna država za migrante, ki z območja Azije in Afrike potujejo proti Zahodni Evropi.

Hrvaška policija za zdaj zavrača trditve, da se je pojavila nova balkanska migrantska pot na območju unsko-sanskega kantona na skrajnjem severozahodu BiH čez Karlovško županijo do Bele krajine. Na tem območju je razdalja med BiH in Slovenijo čez hrvaško ozemlje dolga približno 70 kilometrov.