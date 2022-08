Policija na pariškem letališču ubila moškega

Na letališču Charles de Gaulle v francoski prestolnici Pariz so danes dopoldne policisti ustrelili in ubili moškega, ki je pred njimi mahal z nožem, so povedali policijski in letališki viri.

Vir s tega največjega mednarodnega letališča v Franciji je povedal, da se je incident zgodil na zelo prometnem terminalu 2F okoli 8.20 po lokalnem času, ko je brezdomec začel nadlegovati varnostnike, ki so poklicali obmejno policijo, da ga odstranijo. Moški je sprva ob glasnem preklinjanju odšel, a se je kmalu vrnil in potegnil nož. Zato je eden od policistov nanj streljal.

Pariška policija je na Twitterju sporočila le, da so policisti "na letališču Charles de Gaulle nevtralizirali grozečo osebo, ki je posedovala nož".

Fotograf francoske tiskovne agencije AFP, ki je bil priča incidentu, je povedal, da je "velika temnopolta oseba proti policiji mahala z nečim, kar je bilo videti kot nož". Ukazali so mu, naj se ustavi, a se jim je še naprej približeval in policist je vanj enkrat ustrelil. Moškega so nato na nosilih odnesli.

Varnostne sile v Franciji so v stanju visoke pripravljenosti zaradi nevarnosti terorističnih napadov, in sicer po vrsti džihadističnih napadov, v katerih je bilo od leta 2015 ubitih več kot 250 ljudi. Več napadov so izvedli posamezniki, ki so delovali neorganizirano in napadali policiste.