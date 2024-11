Zaklali so ji kozo. Prejela bo 278 tisoč evrov odškodnine.

Po poročanju Guardiana se je zgodba s kozo Cedar, ki je bila v lasti družine Long, začela junija 2022 na sejmu okrožja Shasta. Družina je kozo na sejmu dala na dražbo, a je to kaj kmalu umaknila, saj devetletna hčerka koze ni želela prodati. Družina je kozo, še preden se je dražba začela, umaknila z dražbe in kupcu pisno ponudila odškodnino. Organizatorji sejma se z umikom koze z dražbe niso strinjali, zato so kozo kljub nasprotovanju družine prodali za 902 dolarja oziroma 837 evrov.

Družina Long je Cedro nato odpeljala na 300 kilometrov oddaljeno kmetijo v okrožju Sonoma v Kaliforniji, medtem ko so organizatorji sejma še naprej zahtevali vrnitev koze. Pri vrnitvi so vztrajali tudi uradniki, ki so družino Long nenehno klicali in zahtevali, da kozo vrnejo.

Policisti so kozo našli prek objave na Instagramu

Kasneje je na Instagramu zaokrožila objava, ki poziva k rešitvi koze. Zasledila jo je tudi policija in zahtevala nalog za preiskavo kmetije v okrožju Napa. Sodnik je nalog odobril, a Cedar na omenjeni kmetiji niso našli. Policija je brez soglasja sodišča preiskala tudi druge kmetije.

Koza je bila nato, kot navaja tožba, izročena "tretjim osebam, za katere so menili, da so zakoniti lastniki koze". Kozo so ubili, družina Long je bila ta čas zdoma.

Long je v vzhodnem okrožju Kalifornije vložila zvezno tožbo proti zaposlenim na policiji in šerifovemu uradu. V tožbi družine Long, ki jo zastopa odvetnica Vanessa Shakib, je bila domnevno kršena pravica deklice in njene matere, zlasti njuna pravica do ustreznega postopka in zaščite pred nepotrebno preiskavo in zasegom.

"Treba je zagotoviti, da se to ne zgodi še kateri drugi družini in da policisti razumejo, da živali niso le lastnina, ampak člani družine," je dejala odvetnica. Po besedah ​​Shakibe poravnava v višini 300 tisoč dolarjev pomeni korak k pravičnosti, prava pravica pa ne bo nikoli zadoščena, saj Cedre ni mogoče vrniti.

Šerifov odvetnik Christopher Pisano je pojasnil, da so policisti le izvrševali zakon in da je bil dogovor sklenjen.