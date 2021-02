Po uspehu s cepljenjem sproščajo omejitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu so z vsaj enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepili že več kot 49 odstotkov prebivalstva, danes pa so začeli sproščati stroge omejitve.

Izraelsko zdravstveno ministrstvo je z nedeljo dovolilo odprtje trgovin, knjižnic in muzejev, pa tudi atrakcij, kot so živalski vrtovi, seveda ob strogem spoštovanju medosebne razdalje in nošenju zaščitnih mask.

"To je prva faza vračanja v normalno življenje," so po poročanju BBC sporočili ministrstva. Sproščanje ukrepov sledi sicer že tretjemu zaprtju javnega življenja, ki so ga v Izraelu zaradi rasti okužb s koronavirusom uvedli 27. decembra.

Foto: Reuters

Izrael ima do zdaj najvišjo precepljenost prebivalstva s cepivom proti covid-19, vsaj en odmerek je dobilo že več kot 49 odstotkov ljudi.

Odpirajo se tudi fitnesi, hoteli in sinagoge, a bo v te mogoče vstopiti le z "zelenim potnim listom" oziroma potrdilom o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva, še poroča BBC. To potrdilo dobijo tudi tisti, ki so covid-19 preboleli.

Foto: Reuters

Odslej bo dovoljena tudi organizacija koncertov in športnih dogodkov z občinstvom, ki lahko v zaprtih prostorih šteje največ 300, v odprtih pa največ 500 ljudi. Medtem pa bodo še za vsaj dva tedna ostala zaprta izraelska letališča, še poroča BBC.

