Po prepiru z ženo prehodil skoraj 400 kilometrov, da bi si zbistril misli

Italijanska policija je ustavila moškega, ki je, da bi si po prepiru z ženo zbistril glavo, šel na sprehod, nato pa hodil več kot teden dni in prehodil skoraj 400 kilometrov.

Policijska patrulja ga je ustavila v ponedeljek zgodaj zjutraj v bližini mesta Fano ob jadranski obali. Bil je utrujen in podhlajen. Policistom je povedal, da se je sprl z ženo in 22. novembra odšel od doma v bližini Coma na severu Italije. Najprej se je z vlakom odpeljal do Milana, od tam pa jo je peš mahnil proti jugu, njegov cilj je bila Apulija.

Mesto Fano, kjer ga je ustavila policija, je od milanske železniške postaje oddaljeno 379 kilometrov. Glede na Googlov zemljevid bi pešec za to pot brez postankov potreboval 79 ur. Policija je moškega odpeljala v hotel in poklicala njegovo ženo, ki ga je prišla iskat. Poročila medijev, da naj bi ga tudi oglobili zaradi kršenja policijske ure, ki v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa velja med 22. in 5. uro zjutraj, je policija zanikala, piše STA.